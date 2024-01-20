في يوم حاسم ..أنصار الخضر بكوت ديفوار يطالبون بالفوز على بوركينافاسو.. لا شيء غير الفوز مبعوث شرشال نيوز إلى كوت ديفوار محمد حسام مروش

في يوم حاسم ..أنصار الخضر بكوت ديفوار يطالبون بالفوز على بوركينافاسو.. لا شيء غير الفوز

رفع أنصار المحاربين سقف مطلبهم مصرين على تحقيق نتيجة الفوز لاغير على حساب الخيول البوركنابية، في مواجهة اليوم السبت، وهذا لحساب الجولة الثانية من كان الكوت ديفوار 223.

وعادت حالة الثقة إلى أنصار المنتخب الوطني بعد كبوة اللقاء الأول أمام “أنغولا”، التي سقط فيها أشبال بلماضي في فخ التعادل بهدف لمثله في اففتاح مواجهات المجموعة الرابعة للبطولة.

وكان المشجعون قد أبدوا استياءهم من مردود الخضر بعد تضييع الفوز أمام “الغزلان السوداء” في الشوط الثاني، وتراجع مستواهم بشكل ملحوظ، خاصة رياض محرز ونبيل بن طالب.

أنصار الخضر للمحاربين: “لاعذر لكم .. نريد الفوز أمام بوركينافاسو”

وصرح المناصر المعروف لـ”شرشال نيوز”: “عرفات dz”: “لم نتجاوز بعد تعادل أنغولا..نحن نريد الثأر وتعويض تضييع نقاط اللقاء الأول..وهو مطلبنا للاعبي الخضر”

بدوره أكد المشجع “ابراهيم باجوج”: “لقد قطعنا مسافة طويلة ولا نريد الإقصاء من الدور الأول..كل الظروف وفرت للاعبين والطاقم وليس لديهم أي مبرر للتعثر.”

من جانبه قال المناصر “فيصل حميدي” من بلعباس: “الفوز أمر ضروري لمنتخبنا لفك العقدة لدى اللاعبين والتحرر ومنح الثقة لنا في المجموعة التي نطمح أن تصل إلى أبعد نقطة في هذه الدورة.

ويضيف المناصر “عزيز ميسة ” من وادسوف: “هذه هي المرة الاولى التي أتنقل مع المحاربين، أريدها ذكرى جميلة مليئة بالانتصارات والتتويجات..ولا أريد الإقصاء..إذن لا مجال للخطأ أمام بوركينافاسو ويجب الفوز”.

وطالب المشجع “حيدوسي كريم”، من سوق اهراس: “شعارنا غدا هو الفوز وسنشجعهم إلى آخر ثانية.. أرجوا أن لا يخيبونا”.

وختم المناصر”بلعربي ياسين” من وهران:”قطعنا مسافة طويلة وتحملنا عناء السفر والمنخ الصعب ليس من أجل النزهة والعودة بأيدينا فارغين..نريد الفوز غدا أمام بوركينافاسو وشق الطريق نحو حلم النجمة الثالثة”.

هذا ويلاقي الخضر نظيرهم البروكينابي في لقاء ثأري قوي بملعب السلام بمدينة بواكي انطلاقا من الساعة الـ14 زولا بالتوقيت المحلي والـ15:00سا بتوقيت الجزائر.

محمد حسام مروش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...