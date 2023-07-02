في مكالمة هاتفية جمعته بنظيره البرتغالي…. الرئيس تبون يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

في مكالمة هاتفية جمعته بنظيره البرتغالي…. الرئيس تبون يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

تبادل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية مع نظيره رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، حسب ما اورده بيان رئاسة الجمهورية.

كما استعرض الرئيسان حسب ذات المصدر، مختلف الرؤى حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني الروسي، واتفقا على لقاء مقبل يجمعهما يُحَدَد موعده لاحقا.

شرف الدين عبد النور

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