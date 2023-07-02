في مكالمة هاتفية جمعته بنظيره البرتغالي…. الرئيس تبون يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

2 يوليو، 2023

تبادل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية مع نظيره رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، حسب ما اورده بيان رئاسة الجمهورية.

كما استعرض الرئيسان حسب ذات المصدر، مختلف الرؤى حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني الروسي، واتفقا على لقاء مقبل يجمعهما يُحَدَد موعده لاحقا.

شرف الدين عبد النور

2 يوليو، 2023

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