في حصيلة نهائية…وفاة شخص وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة بتمنراست

12 فبراير، 2024
سجّلت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، اليوم، تبعا لحادث المرور الذي وقع أمس، و المتمثل في انحراف وانقلاب سيارة نفعية، ببلدية و دائرة تمنراست، وفاة شخص، وإصابة 14 آخرين، في حصيلة نهائية.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تبعــــا لتدخلت مصالحنا على الساعة19سا40د، من اجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 140 كلم اتجاه عين قزام بلدية و دائرة تمنراست”.

و أضاف، “خلف الحادث كحصيلة نهائية وفاة شخص واحد وإصابة 14 شخص تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي”.
شرف الدين عبد النور
12 فبراير، 2024

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