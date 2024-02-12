في حصيلة نهائية…وفاة شخص وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة بتمنراست

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تبعــــا لتدخلت مصالحنا على الساعة19سا40د، من اجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 140 كلم اتجاه عين قزام بلدية و دائرة تمنراست”.

و أضاف، “ خلف الحادث كحصيلة نهائية وفاة شخص واحد وإصابة 14 شخص تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي”.