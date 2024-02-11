في حصيلة أولية… وفاة شخص وإصابة 12 آخرين في حادث مرور بتمنراست

11 فبراير، 2024

سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، وفاة شخص وإصابة 12 آخرين، في حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية، بولاية تمنراست.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة19سا40د، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 140 كلم اتجاه عين قزام بلدية و دائرة تمنراست”.

وأضاف البيان، “خلف الحادث كحصيلة أولية وفاة شخص واحد وإصابة 12 شخص تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي”، مشيرا إلى أن العملية لاتزال جارية.

شرف الدين عبد النور

11 فبراير، 2024

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