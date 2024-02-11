في حصيلة أولية… وفاة شخص وإصابة 12 آخرين في حادث مرور بتمنراست

سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، وفاة شخص وإصابة 12 آخرين، في حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية، بولاية تمنراست.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة19سا40د، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 140 كلم اتجاه عين قزام بلدية و دائرة تمنراست”.

وأضاف البيان، “خلف الحادث كحصيلة أولية وفاة شخص واحد وإصابة 12 شخص تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي”، مشيرا إلى أن العملية لاتزال جارية.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...