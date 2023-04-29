في افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 17 سنة: المنتخب الجزائري يتجاوز الصومال بفضل ثنائية “مسلم أناتوف”

29 أبريل، 2023

حقّق المنتخب الجزائري لكرة القدم تحت 17 سنة عشية هذا السبت 29 أفريل، فوزا ثمينا على الصومال، في افتتاح مبارياته لبطولة أمم إفريقيا للشباب، وذلك بهدفين لصفر…

وبعد حفل افتتاح باهر عاشه ملعب نيلسون مانديلا ببراقي في العاصمة، فسح المجال لمباراة المنتخب الجزائري ونظيره الصومالي تحت 17 سنة، والتي تألق فيها نجم خط الهجوم “مسلم أناتوف”، بتسجيله لثنائية قاد بها فريقه لأفضل بداية وتقديم أجمل صورة عن الكرة الجزائرية، وبجزائر تؤكّد أنها اليوم عاصمة للرياضة ولإفريقيا بمثل هكذا نجاح في احتضان مختلف المنافسات القارية، آخرها بطولة الشان (كأس أمم إفريقيا للمحليين)، والتي عرفت نجاحا كبيرا من حيث التنظيم والبنى التحتية والظروف المتاحة لضيوف الجزائر، ليتجدد الموعد مع نسخة أخرى لكأسٍ سيسعى الشباب للتتويج بها والتواجد مستقبلا في صفوف المنتخب الأول.

سيدعلي هرواس

29 أبريل، 2023

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