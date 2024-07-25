في إنتظار الإعلان عن النتائج…هذه قائمة الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر

ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم، بقائمة الراغبين في الترشح للرئاسيات المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، الذين أودعوا ملفاتهم لدى السلطة، في إنتظار الإعلان عن نتائج الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من قبل مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء يوم الخميس 25 جويلية الجاري، على الساعة الثالثة و النصف (15:30).

وجاء ترتيب أسماء الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة، حسب التسلسل الزمني لتوقيت إيداع الملف، كما يلي: حساني شريف عبد العالي، طارق زغدود، شعبي سالم، العيادي بلعباس، اوشيش يوسف، عبد المجيد تبون، زوبيدة عسول، حمادي عبد الحكيم، رؤوف عايب، ساحلي بلقاسم، أحمد قوراية، بوعمريون سليمان، نغزة سعيدة، هبال كمال، شكار اعمر، بابا أحمد هشام.

شرف الدين عبد النور