في إعلانها الختامي…مجموعة العشرين تلتزم بالتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

في إعلانها الختامي…مجموعة العشرين تلتزم بالتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

اكدت القمة الـ 17 لمجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، وفي إعلانها الختامي التزامها بالتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

واعتبر زعماء مجموعة العشرين، في إعلان تم تبنيه في نهاية القمة التي استمرت يومين، أن “التعاون ضروري لتحقيق التعافي الاقتصادي العالمي والتعامل مع التحديات العالمية ووضع أساس لنمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل”.

كما جددت المجموعة التزامها “بدعم الدول النامية ولاسيما أقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في الاستجابة للتحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.وأكد الزعماء المجموعة أنهم “سيقومون بالتنسيق لتحقيق تعاف عالمي قوي وشامل ومرن وتحقيق تنمية مستدامة توفر الوظائف والنمو”.

ف.س

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