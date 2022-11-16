في إعلانها الختامي…مجموعة العشرين تلتزم بالتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

16 نوفمبر، 2022

اكدت القمة الـ 17 لمجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، وفي إعلانها الختامي التزامها بالتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

واعتبر زعماء مجموعة العشرين، في إعلان تم تبنيه في نهاية القمة التي استمرت يومين، أن “التعاون ضروري لتحقيق التعافي الاقتصادي العالمي والتعامل مع التحديات العالمية ووضع أساس لنمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل”.

كما جددت المجموعة التزامها “بدعم الدول النامية ولاسيما أقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في الاستجابة للتحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.وأكد الزعماء المجموعة أنهم “سيقومون بالتنسيق لتحقيق تعاف عالمي قوي وشامل ومرن وتحقيق تنمية مستدامة توفر الوظائف والنمو”.

ف.س

16 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

القمة الأفريقية-الأوروبية : مباحثات هامة للرئيس الصحراوي مع نظيره الجنوب إفريقي

19 فبراير، 2022

البيان الكامل لاجتماع الحكومة لهذا الأربعاء 19 أكتوبر 2022

19 أكتوبر، 2022

الفريق أول شنقريحة يسدي توجيهاته لإنجاح تظاهرة المسابقة العسكرية الدولية

11 أغسطس، 2022

الوساطة الدولية تؤكّد على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر

6 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: