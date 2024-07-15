فيصل بن طالب: هكذا عزّز قطاع العمل دور المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، خلال اشرافه على احتفالية تخرج الدفعة التاسعة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي للسنة الدراسية 2023-2024، الإجراءات المُتخذة من قبل قطاعه لتعزيز دور المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

وتتمثل الإجراءات التنظيمية، حسب الوزير فيصل بن طالب، في مشروع وزاري مشترك يعدل المشروع الوزاري المشترك المؤرخ في 16ماي 2016 ، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وذلك استنادا للتعليمية رقم 229 الصادرة عن ديوان الوزير الأول المؤرخة في 26 سبتمبر 2023، من أجل تفعيل جهاز الأمن الداخلي في المؤسسة، حيث تم فتح 16منصب شغل، ومشروع قرار وزاري مشترك، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها ، تماشيا مع تحويل المدرسة من “مدرسة خارج الجامعة إلى مدرسة عليا، وذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-51 ، وفقا لمشروع المرسوم الوزاري المشترك الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وطبيعة وتنظيم خدماتها التقنية.

كما تم في ذات السياق، حسب ذات المتحدث، تحيين المحتوى الأكاديمي لمشاريع التخصصات في الماستر، وكذا تغطية بعض المجالات الحيوية لبعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تماشيا مع التوجهات الجديدة للقطاع من جهة ومن جهة أخرى استجابة للشروط البيداغوجية.

شرف الدين عبد النور