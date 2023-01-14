فوز المنتخب الوطني المحلي على نظيره الليبي بنتيجة هدف لصفر

حسم اليوم الجمعة٬ المنتخب الوطني المحلي٬المباراة الافتتاحية ضد نظيره الليبي٬بالفوز بنتيجة هدف لصفر،لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا للمحليين “شان” 2022٬ المقامة في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالعاصمة.

وحيث شهدت هذه المباراة٬هدفا وحيدا للكتيبة الوطنية سجله اللاعب أيمن محيوص في الدقيقة 57 من عمر المواجهة٬عن طريق ضربة جزاء٬وخروج الثنائي ذبيح ومحيوص بشكل اضطراري بسبب الاصابة.

وكما غصت مدرجات الملعب ب40 ألف مشجع من أنصار المنتخب الوطني المحلي٬ حيث وقف المنتخبان والجماهير الحاضرة في الملعب دقيقة صمت٬على روح أسطورة الكرة البرازيلية والعالمية “بيليه”٬قيل انطلاق المباراة التي تولى إدارتها الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، بمساعدة زميلَين له من أنغولا وغانا.

وكما تصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط٬ بهذا الفوز الصعب على المنتخب الليبي الذي بقي بلا نقاط٬ في انتظار المواجهة الثانية من المجموعة ذاتها٬ بين المنتخبين الإثيوبي والموزمبيقي، السبت المقبل.

حورية سعداوي

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