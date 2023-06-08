فتوى خاصة لكبار السن، المرضى والنساء الحوامل من الحجاج

8 يونيو، 2023

أصدرت لجنة الفتوى فتوى مفادها جواز عدم المبيت بمنى بالنسبة لكبار السن والمرضى والنساء الحوامل من الحجاج الجزائريين.

وأكد المنسق العام للجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية، الشيخ إيدير مشنان، إن المرضى والعجزة وكبار السن والنساء الحوامل وحتى المرافقين لهم يسقط عليهم المبيت في منى.

وأوضح الشيخ مشنان أنه عليهم بعد عرفات ومزدلفة ينزلون مباشرة إلى مكة المكرمة، حيث قال: “في أيام التشريق يبقون في مكة ولا يترتب عليهم الهدي ولا الفدية”.

وتابع ذات المتحدث قائلا: “على المعنيين بهذه الفتوى أن يوكلوا غيرهم من أجل أن يرجموا بدل عنهم”.

رمزي أحمد توميات

8 يونيو، 2023

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