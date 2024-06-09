أعلنت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، اليوم، عن فتح نقطتي بيع إضافيتين، لاقتناء أضحية العيد ابتداءً من 10 جوان الجاري.

و ستكون النقطة الأولى، حسب بيان الشركة، على مستوى الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم ONILEV، الكائن بطريق الشراقة عين بنيان.

أما النقطة الثانية، فستكون على مستوى المعهد التقني للتربية الحيوانات ITELV، الكائن ببابا علي.

كما أفادت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، بأن نقاط البيع، ستستمر في العمل إلى غاية عشية عيد الأضحى المبارك، بنفس المواقيت، أي من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السابعة مساء، مع ضمان توفر الأضاحي بشكل كافي.

شرف الدين عبد النور