فتح المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”

أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الثقافة والفنون، عن فتح باب المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب ” علي معاشي” دورة 2024 .

وأفادت ذات المصالح أنه على الراغبين في المشاركة بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب ” علي معاشي” دورة 2024. إيداع ملفاتهم من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الثقافة والفنون أو على مستوى وزارة الثقافة والفنون . مديريات الثقافة بالولايات، دور الثقافة على العنوان التالي:

جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب 2024 وزارة الثقافة والفنون

قصر الثقافة – هضبة العناصر ص ب 100 الجزائر العاصمة – الجزائر

وشددت الوزارة على أن الملف الورقي أو الالكتروني للترشح يجب أن يحتوي على الوثائق التالية: طلب خطي للمشاركة (سن المترشح بين 18 و 35 سنة ). السيرة الذاتية مرفقة بعرض عن أعمال المرشح، نسخة من العمل المقدم للمسابقة. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة تقنية للعمل المشارك، تصريح شرفي خاص بملكية العمل مصادق عليه من البلدية.

كما أكدت وزارة الثقافة على أنه لا تقبل الملفات غير الكاملة و لا يحق لأي مترشح أن يشارك بأكثر من عمل إبداعي واحد. وأن يشارك إلاّ في مجال واحد.

هذا وتخصص الجائزة لمكافأة الأعمال الأدبية والفنية، حيث تتمثل الأعمال الأدبية في الرواية، الشعر، العمل المسرحي المكتوب.

أما الأعمال الفنية تتمثثل في الأعمال الموسيقية، الفنون الغنائية و فن الرقص، الفنون السينمائية والسمعية البصرية. الفنون المسرحية (الأداء، الإخراج)، الفنون التشكيلية (رسومات زيتية، نحت، design صورة شديدة الوضوح والدقة للعمل المقترح.

رمزي أحمد توميات

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