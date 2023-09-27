فايد: تخصيص 5.1 مليار دينار لتمويل 53 مشروعا بعين الدفلى

استفادت ولاية عين الدفلى من تفويض تعهد بأكثرمن 5.1 مليار دج. لتمويل 53 مشروعا، حسبما كشف عنه وزير المالية، لعزيز فايد.

وقال فايد :”فيما يتعلق بالتسجيلات الجديدة. للسنة الحالية استفادت الولاية من تفويض تعهد بأكثرمن 5.1 مليار دج لتمويل 53 مشروعا. مما سيخفف الضغط على القطاعات الحيوية التي تضمن رفاهية السكان مثل التعليم والصحة والأشغال العامة والري وغيرها”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”أما بالنسبة للبرامج البلدية للتنمية “PCD”، فإن عين الدفلى تتوفر على PEC الموقوف بتاريخ 2023/06/30 بمبلغ 459 مليون دج، تهدف إلى تمويل 28 مشروعا للتنمية المحلية، مما يساعد على فك العزلة عن بلديات الولاية، وضمان توازن التنمية الجهوية”.

رمزي أحمد توميات

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