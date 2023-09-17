غوتيريش يؤكد التزام الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،يوم الخميس الفارط ، من خلال المحادثات التي جمعته بالرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، على التزام الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وبمواصلة العمل من أجل إعماله طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، معرباً عن أمله في أن تنجح جهود مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية في التعجيل بحل النزاع الذي عمر طويلاً.

و شدد محمد عمار، عضو الامانة الوطنية ، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، على أن تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة على التزام الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يعد رسالة واضحة لدولة الاحتلال المغربي.

كما ان هذا التاكيد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة هو أمر طبيعي بحكم أن الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مُدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وهيئاتها المختصة، إلا أن له أيضا أهمية خاصة على خلفية محاولات دولة الاحتلال المغربي الرامية لفرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في الأراضي الصحراوية المحتلة مع قولها إن القضية قد “حُسِمت” وقد “أُغلِقَ” ملفها على مستوى الأمم المتحدة، من خلال ما تحدث به محمد عمار.

و أرسل الأمين العام رسالة واضحة لدولة الاحتلال المغربي، افاد من خلالها ببقاء المنظمة الدولية متمسكة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و ايضا ما تقوم به دولة الاحتلال من تسويق “لمقترحها”، الذي وُلِدَ ميتاً، وفتح “أكشاك” لكيانات أجنبية في المناطق الصحراوية المحتلة وغيره لم ولن يغير شيئا في الطبيعة الدولية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما اكد محمد عمار من خلال تصريحاته ، على أنه ليس هناك أي ارتباط مباشر لكون التحضير للزيارة يعود لعدة أشهر.

وفي نفس السياق، أكد على أن الكلام عن مواضيع غير مطروحة أصلاً للنقاش هو كلام لا معنى له، وأن شعار المؤتمر السادس عشر للجبهة هو أساس وإطار موقف الطرف الصحراوي.

سهام قريمش

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