غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 01 والطريق الجنوبي “لاكوت بئر مراد رايس” لمدة 06 أشهر

أعلمت مصالح ولاية الجزائر، البوم، في بيان، كافة مستعملي محوري الطريقين الوطني رقم 01 والطريق الجنوبي بالمكان المسمى “لاكوت” بئر مراد رايس، أنه سوف يتم غلقه مؤقتا في وجه حركة المرور، بداية من ليلة الإثنين 24 جوان، لمدة 06 أشهر.

و سيتم غلق النفقين الأرضيين، حسب بيان الولاية، من أجل الأشغال، حيث يتم تحويل حركة المرور في الاتجاهين على عدة مراحل، في المحاور المجاورة للمحطة البرية المتعددة الأنماط ببئر مراد رايس.

و تم تحويل الإتجاه، بالنسبة للقادمين من البليدة إلى الجزائر العاصمة (نحو الدار البيضاء بن عكنون وبئر مراد رايس)، إلى الطريق الاجتنابي بمدخل المحطة البرية المتعددة الأنماط “لاكوت” بئر مراد رايس، ثم الاتجاهات نحو الدار البيضاء يمينا وبن عكنون وبئر مراد رايس يسارا.

و ستكون حركة المرور بالنسبة للمتوجهين من الدار البيضاء وبئر مراد رايس نحو البليدة، مضمونة فقط عبر السطح مفترق الطرق تحت الجسر للطريق الجنوبي “لاكوت” بئر مراد رايس ثم التوجه نحو البليدة (النفقين الأرضيين مغلقين)،. حسب ذات المصدر.

كما ستكون حركة المرور من بئر مراد رئيس نحو الدار البيضاء، مضمونة عبر الطريق الاجتنابي للمحطة المتعددة الأنماط بئر مراد رايس ثم التوجه نحو الدار البيضاء، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور