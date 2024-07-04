غلق جزئي وظرفي لحركة المرور على بعض طرقات العاصمة

أعلمت مصالح ولاية الجزائر، في بيان لها، اليوم، كافة المواطنين بأنه سيتم غلق جزئي وظرفي لحركة المرور على بعض الطرقات في أوقات متقطعة، وهذا عشية اليوم الخميس 04 جويلية، بدءً من الساعة السادسة (18 سا00) مساءً، إلى غاية الساعة التاسعة والنصف (21سا30) ليلًا، قصد تنظيم سباق الركض الحضري للجزائر العاصمة “ALGIERS URBAN TRAIL”.

و سيُجرى سباق الركض الحضري، حسب بيان الولاية، على مستوى بعض المحاور، إنطلاقا من شارع العقيد ميرة إلى غاية مسمكة الجزائر، ومن ساحة الشهداء إلى غاية ساحة البريد المركزي، و من شارع الدكتور سعدان إلى غاية شارع محمد الخامس.

هذا وسيتم الفتح التدريجي لمحاور الطرقات المذكورة آنفا، بعد مرور آخر المتسابقين، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور