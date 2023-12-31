عون يشرف على تدشين مركز التكافؤ الحيوي التابع لمُجمع صيدال

31 ديسمبر، 2023

أشرف اليوم الأحد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون على تدشين مركز التكافؤ الحيوي التابع لمجمع صيدال.

وعرفت مراسيم التدشين التي جرت بمقر المركز ببلدية حسين داي بالعاصمة، حضور الرئيس المدير العام لمجمع صيدال وسيم قويدري ووالي ولاية الجزائر بالإضافة على السلطات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث يأتي قبل أيام قليلة من الإطلاق الرسمي لأول دراسة للتكافؤ الحيوي داخل المركز الأول من نوعه في الجزائر.

وأكد عون، أن هذا المركز يضمن مراقبة الأدوية وبآلات حديثة كما يُعتبر الوحيد في إفريقيا والثاني في العالم العربي بعد الموجود في الأردن، مبرز أن هذا التدشين سيُعزز كل ما يتعلق بمراقبة الأدوية في الجزائر.

ليديا كبيش

31 ديسمبر، 2023

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