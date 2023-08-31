عون يدعو المستثمرين الخواص لمضاعفة إنتاج المواد الصيدلانية

حث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أمس بولاية أم البواقي، المستثمرين الخواص على مضاعفة إنتاج المواد الصيدلانية بهدف تقليص فاتورة الاستيراد.

ودعا عون خلال إشرافه على تدشين مصنع لإنتاج الكواشف الطبية ببلدية عين مليلة ذات الوحدة الإنتاجية الى تغيير نظام العمل والتوجه نحو نظام المداومة ثلاث فرق طيلة ساعات اليوم من أجل رفع القدرات الإنتاجية ومن ثمة المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي”.

واشرف الوزير على تدشين مؤسسة مختصة في صناعة أدوية داء السرطان ببلدية عين مليلة تطلب إنجازها غلافا ماليا فاق 5.4 مليار دينار

وهنأ عون صاحب المؤسسة على الإنجاز المحقق داعيا إياه إلى “تسجيل أكبر عدد ممكن من الأدوية في غضون سنة 2025 من أجل تزويد الصيدليات المركزية بهذه الأدوية”.

كما أكد ذات المتحدث على مواصلة دعم الدولة للمستثمرين الخواص ووقوفها إلى جانبهم من خلال منحهم كافة التسهيلات ومرافقتهم من أجل رفع كافة العوائق التي تعترضهم

رمزي أحمد توميات

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