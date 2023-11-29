عون يتباحث مع وفد شركة “سانوفي” آخر مستجدات مشاريع إنتاج الأدوية المحلية

إستقبل، يوم أمس الثلاثاء، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، نائب رئيس مخابر سانوفي، “مارك أنطوان لوسيني”، والمدير العام لشركة سانوفي بالجزائر، “إدواردو آرسي بيلادا”، ومدير الشؤون العامة والإقتصادية بمخابر سانوفي، أمين عيساوي، للحديث عن آخر مستجدات مخابر سانوفي فيما يخص مشاريع إنتاج الأدوية المحلية، حسب ما أورده بيان وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني.

و خلال اللقاء، إستمع وزير الصناعة إلى العروض المقدمة من طرف شركة سانوفي التي تسعى لإعادة توسيع وتنويع نطاق المواد الصيدلانية المنتجة وتوسيع شراكتها مع مجمع صيدال للشروع في إنتاج اللقاح، حيث أمر الوزير عون بضرورة الإسراع في إمضاء الإتفاق قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري والشروع مباشرة في الإنتاج.

و عن مشروع إنتاج الأنسولين، أكد المدير العام لشركة سانوفي أنه تم الشروع في تصنيع الجيل الأول والجيل الثاني الجديد من الأنسولين، وهنا شدّد علي عون على ضرورة إحترام الآجال المحددة والمتفق عليها والعمل على تطوير أكثر للمنتجات المخصصة لمرضى السكري.

و فيما يخص توسيع المشاريع أكد الوزير أن مخابر سانوفي مخابر ذات جودة تعمل في الجزائر منذ 40 سنة تقريبا، “حيث سنقوم بإعطاء جميع التسهيلات لإنتاج أكبر قدر من الأدوية بالشراكة مع مخابر سانوفي للقضاء على بعض الانقطاعات”، يضيف الوزير علي عون، كما أشاد وزير الصناعة بالاستقرار الذي عرفه إنتاج الأنسولين مؤخرا والذي غطى السوق المحلي وقضى على التذبذبات التي كانت من قبل.

و في الأخير، أكد الوزير علي عون على ضرورة النهوض بالصناعة المحلية للأدوية بالشراكة مع مخابر الدواء لتحقيق السيادة في توطين الدواء وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور