عون يبحث مع السفير الصيني بالجزائر سبل تعزيز التعاون الثنائي صناعيا

إستقبل علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، حيث تطرق الطرفان إلى التعاون الثنائي و سبل تعزيزه.

و أكد عون، خلال اللقاء الذي يندرج ضمن متابعة المشاريع المشتركة بين البلدين، وضرورة تطويرها أكثر، لاسيما بعد زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية الصين الشعبية، على ضرورة تكثيف مجالات التعاون ومتابعة المشاريع، خاصة ماتم الإتفاق عليه في قطاع الصناعة بمختلف جوانبه، مضيفا أن جمهورية الصين، تعتبر شريكا استراتيجيا مهما في قطاع الصناعة، لما لها من استثمارات مهمة في مختلف المجالات.

و أشاد السفير الصيني، لي جيان، من جهته، بالدور المحوري الكبير التي باتت تلعبه الجزائر في المجال الإقتصادي، وحظوظ الصين في الدخول بقوة إلى الأسواق الجزائرية، خاصة في الآونة الأخيرة، بعدة مستثمرين في القطاع الصناعي، والتي تتطلع لاستثمارات أكثر في مجال التصنيع.

كما عبّر الجانبان، عن تطلعهما لتحقيق مزيد من التقارب والتعاون في مجال الصناعة، لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، كما حثّ علي عون، على ضرورة الخوض في تجارب أكثر مع الشريك الصيني، في مختلف مجالات قطاع الصناعة.

شرف الدين عبد النور