عون يؤكد أن إستراتيجية قطاعه باتت مبنية على أسس متينة لتطوير الصناعة الميكانيكية

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس الثلاثاء، بولاية وهران، أن استراتيجية الوزارة الجديدة، باتت مبنية على أسس متينة لبعث تطوير الصناعة الميكانيكية.

و جاء ذلك خلال إشراف علي عون، على افتتاح لقاء حول اتفاقية الشراكة بين مصنع فيات الجزائر والمناولين في مجال المكونات وقطاع الغيار، الذي عرف مشاركة 90 مورد ومناول في مجال قطع الغيار والمكونات الفرعية من 7 دول أجنبية.

و كشف عون في ذات السياق، أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى خلق وتعزيز نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من أجل ضمان الإدماج المحلي وتحفيز التطور التكنولوجي والعلمي، “خاصة وأن الوضعية الحالية تتميز بمناخ أعمال ملائم قادر على استقطاب الإستثمارات المحلية والأجنبية في ظل استقرار قانوني وتنظيمي يمنح مزايا وضمانات للمستثمرين، على غرار قانون الإستثمار الجديد، وكذا القانون المتعلق بالعقار الإقتصادي الذي جاء من أجل تسهيل إجراءات الإستفادة من العقار الصناعي الموجه لاحتضان المشاريع الإستثمارية”، يضيف الوزير.

كما أكد وزير الصناعة، في كلمته، أن إتفاقية الشراكة بين مجمع ستيلانتيس والمتعاملين المحليين، تجسّد لمرحلة جديدة ومهمة لضمان صناعة سيارات وخلق شبكة مناولين قادرة على توفير منتوج يستجيب للمعايير الدولية.

و أشار وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، في الأخير، أن اللقاء يشكل قاعدة لشراكة دائمة ومثمرة من أجل تجسيد شراكات حقيقية ودائمة بين مجمع ستلانتيس والمناولين، والتي تهدف إلى خلق الثروة ومناصب الشغل.

هذا و جرى اللقاء بحضور والي ولاية وهران، السفير الإيطالي بالجزائر، ممثل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، المدير العام لمجمع ستيلانتيس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شرف الدين عبد النور