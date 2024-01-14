على هامش زيارته التفقدية..وزير الداخلية يُعاين المنصة الرقمية وسجل الشكاوي ببلدية الحمادنة في غليزان

14 يناير، 2024

عاين صبيحة اليوم الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، المنصة الرقمية وسجل الشكاوي ببلدية الحمادنة في غليون وذلك على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى الولاية

وتلقى الوزير إبراهيم مراد في البداية، شروحات وافية حول المنصة الرقمية، وسجل الشكاوي ببلدية الحمادنة

كما سيشرف وزير الداخلية على مراسم التنصيب الرسمي لوالي الولاية المعين مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

في المقابل سيعاين الوزير عددا من المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن. وأخرى هادفة لرفع الجاذبية الاقتصادية للولاية وتشجيع الاستثمار المنتج

رمزي أحمد توميات

14 يناير، 2024

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