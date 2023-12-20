على ضوء الذكرى الـ65 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية... التأكيد على المضي قدما  لتكثيف التنسيق الجزائري الصيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

تبادل أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ومستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانغ بي، رسائل التهنئة بمناسبة إحياء الجزائر والصين للذكرى الـ65 لإقامة علاقاتها الدبلوماسية، والمصادفة ليوم 20 ديسمبر 2023.

و ثمّن الجانبان حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، المستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون والتضامن والشراكة بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما على ضوء زيارة الدولة التي أجراها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، شهر جويلية الماضي، إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي سمحت بفتح آفاق واعدة للتعاون قصد تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين.

وبهذه المناسبة الهامة في تاريخ البلدين، أعرب وزيرا الخارجية عن عزمها على المضي قدما من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الطرفين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما وأن الجزائر تتأهب، مطلع سنة 2024، لتتبوأ مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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