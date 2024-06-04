عطاف يُستقبل بسيول من قبل رئيس دولة إيريتريا

إستُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على هامش مشاركته في أشغال القمة الإفريقية-الكورية، في يومها الأول، بالعاصمة سيول، من قبل رئيس دولة إيريتريا، أسياس أفورقي.

و حمَّل رئيس دولة إيريتريا، الوزير عطاف، نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معرباً عن تطلعه للعمل معه، بغية تدعيم علاقات التعاون بين البلدين، وكذا تعزيز عرى التواصل المنتظم والتنسيق البيني، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً وقارياً.

كما استعرض الطرفان، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، واقع وآفاق العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيد القاري، فضلاً عن الدور المنوط بآليات العمل الافريقي المشترك، في ظل الأزمة الحادة التي تشهدها العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة.

كما اجتمع الوزير أحمد عطاف، كذلك، مع وزير التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص بجمهورية الكونغو، دينيس كريستل ساسو نغيسو.

وجرى خلال الاجتماع، الإشادة بالمستوى المتميز للعلاقات الجزائرية-الكونغولية، والتأكيد على الحرص الذي يحذو قائدي البلدين، في الانتقال بها إلى أسمى المراتب المتاحة.

كما التقى عطاف، مع العديد من نظرائه في إطار التشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة، إلى جانب الاستحقاقات المقبلة على الصعيد القاري.

شرف الدين عبد النور