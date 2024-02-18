عطاف يُجري محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية تشاد

18 فبراير، 2024
عطاف يُجري محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية تشاد

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية تشاد الشقيقة، محمد صالح النظيف، وهذا على هامش مشاركته مُمثلا لرئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ اللقاء سمح ببحث سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الرؤى والتحاليل حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوي.

كما تناقش الطرفان بشأن المسائل الرئيسية المدرجة على جدول أعمال القمة الافريقية، يختم البيان.

ش.ن

18 فبراير، 2024

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