عطاف يُجري لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول متعدّدة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في إطار الوفد التي يقوده الوزير الأول، النذير العرباوي، لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من فلسطين، تونس، اليمن، أذربيجان، وتشاد، على هامش مشاركته في أشغال القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وتطرق أحمد عطاف مع وزير خارجية دولة فلسطين ، رياض المالكي، إلى مستجدات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واتفقا على تعزيز التنسيق لتكثيف الضغط الدبلوماسي على مجلس الأمن بغية حمل هذا الأخير على الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به لفرض وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ومن جانب آخر، يضيف البيان، شكّل اللقاء الذي جمع الوزير أحمد عطاف بنظيره التونسي، نبيل عمار، فرصة متجددة لاستعراض عديد المواضيع المتعلقة بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وكذا بالتطورات في منطقة المغرب العربي.

أما المحادثات الثنائية التي جمعته مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك فقد خصصت لمناقشة تطورات الأزمة في هذا البلد الشقيق وسبل قيام الجزائر من موقعها بمجلس الأمن بالمساهمة في دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في هذا الإطار على أسس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يضيف البيان.

ومع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، استعرض الوزيران الاستحقاقات المقبلة وسبل توظيفها لخدمة أولويات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية، حسب المصدر.

وفي الختام، وخلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره التشادي، السيد محمد صالح النظيف، اتفق الوزيران على ضرورة التحضير الأمثل للدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون والعمل على إضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، يختم بيان الخارجية..

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...