عطاف يُجري بجدة محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه

عطاف يُجري بجدة محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بجدّة، في إطار مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه.

و عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لقاء ثنائيا، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، نبيل عمار.

و تناول اللقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، مناقشة تطورات العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة المغاربية.

و جمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بوزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، رياض المالكي، لقاءً ثنائيا، خُصص للتشاور والتنسيق حول المحطات المقبلة للجهود والمبادرات الدبلوماسية التي تقودها الجزائر في مجلس الأمن الأممي، بغرض وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين والتمكين لجهود الاغاثة الانسانية بقطاع غزة، وكذا الدفع نحو تجديد التزام المجموعة الدولية بالحفاظ على مرتكزات ومقومات الدولة الفلسطينية السيدة والمستقلة.

كما أجرى عطاف، لقاء ثنائيا، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك، الذي يتولى رئاسة هذه الدورة الاستثنائية.

و أجرى الطرفان، بهذه المناسبة، مشاورات بشأن تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار حرب الابادة بقطاع غزة، حيث أكدا على ضرورة الرقي بنتائج ومخرجات هذا الاجتماع الاستثنائي إلى مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني، وتضحياته الجسام وصموده الأسطوري.

هذا و أجرى الوزير أحمد عطاف، كذلك، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

و سمح اللقاء، ببحث سبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين، من خلال التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة والعمل على تفعيل آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها مجلس التنسيق الأعلى.

كما ناقش الطرفان تطورات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، واستعرضا الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر بمجلس الأمن بهدف نصرة الشعب الفلسطيني.

شرف الدين عبد النور

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