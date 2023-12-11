عطاف يُجري بالدوحة محادثات ثنائية مع نظيره الرواندي

11 ديسمبر، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على هامش مشاركته بصفته ممثلاً شخصياً لرئيس الجمهورية، في أشغال منتدى الدوحة في يومها الثاني، محادثات ثنائية مع نظيره الرواندي، فانسنت بيروتا.

و استعرض الطرفان بهذه المناسبة، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، سبل وآفاق تكثيف علاقات التعاون الثنائي في سياق اعتماد أجندة الاستحقاقات المقبلة، لاسيما فيما يخص عمل اللجنة المشتركة الجزائرية-الرواندية وأشغال لجنة المشاورات السياسية.

كما تبادلا حسب ذات المصدر، وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي منطقة البحيرات الكبرى وكذا في منطقة الساحل الصحراوي.

 

شرف الدين عبد النور

11 ديسمبر، 2023

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