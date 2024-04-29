عطاف يشدّد على استحالة تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطين

شدّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على استحالة تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط دون تمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها حقهم الأصيل والمتأصل في إقامة دولتهم المستقلة والسيدة، وعاصمتها القدس الشريف.

و جاء ذلك، في كلمته، خلال مشاركته مساء اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، في اجتماع وزاري تم تخصيصه لبحث “سبل تنفيذ حل الدولتين بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

و في ذات السياق، أكد أحمد عطاف، أنه من المشجع أن عدداً متزايداً من الدول تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعياً إياها إلى تجسيد هذه الخطوة الهامة كمساهمة معتبرة وحاسمة نحو تحقيق الأمن والسلم في الشرق الأوسط، ونحو صون حل الدولتين، الذي يتعرض حسب الوزير، لتقويض ممنهج من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.

كما أكد الوزير أحمد عطاف، أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، هي الجوهر الأساسي لأي حل للصراع العربي-الاسرائيلي، وهو التحدي الرئيسي الذي لا مفر منه، فضلا عن كونه الشرط الضروري لأي عملية سلام جدية، يضيف الوزير .

للإشارة، فقد عرف الاجتماع، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، مشاركة وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع عدد من الدول الأوروبية.

و تمحورت المحادثات والنقاشات حول سبل وآفاق التعجيل بتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي.

شرف الدين عبد النور

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