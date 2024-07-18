عطاف يشارك بأكرا في الدورة الـ45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ويلتقي عددا من نظرائه

عطاف يشارك بأكرا في الدورة الـ45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ويلتقي عددا من نظرائه

إفتُتحت صبيحة اليوم الخميس، بعاصمة غانا، أكرا، الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف.

وستخصص هذه الدورة، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، لبحث مجموعة من المسائل المرتبطة بالتسيير الاداري والمالي للاتحاد الافريقي، إضافة الى عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالعمل الافريقي المشترك.

وأجرى عطاف، على هامش الجلسة الافتتاحية، لقاءات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الاسلامية الموريتانية، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وجمهورية رواندا.

وسمح لقاء الوزير عطاف مع نظيره الموريتاني، الذي يترأس المجلس التنفيذي بحكم رئاسة بلاده للاتحاد الافريقي، بالتشاور والتنسيق بخصوص النقاط المدرجة على جدول الأعمال وبحث سبل المضي قدما بعلاقات الاخوة والتعاون التي تجمع البلدين، بالاضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي.

كما ناقش الوزير أحمد عطاف مع نظيره الصحرواي المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة، واستعرضا التطورات التي تشهدها القضية الصحرواية على الصعيد الدبلوماسي، فضلا عن بحثهما لسبل تعزيز التنسيق البيني و التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما خُصّص لقاء أحمد عطاف مع نظيره الرواندي، حسب ذات المصدر، لتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال المجلس التنفيذي واستعراض واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل الرقي بها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى.

شرف الدين عبد النور