عطاف يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى الجزائر المنتهية مهامه

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، جيوفاني بولييزي، سفير جمهورية إيطاليا لدى الجزائر، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه بالجزائر، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير الإيطالي عن جزيل شكره للسلطات الجزائرية على ما لقيه من ترحيب ودعم وتعاون خلال فترة تمثيله لبلاده بالجزائر، مبرزاً حرص إيطاليا على تعميق العلاقات التي تربطها بالجزائر، وتطوير أفق التعاون بين الجانبين، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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