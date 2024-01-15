عطاف يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى الجزائر المنتهية مهامه

15 يناير، 2024

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، جيوفاني بولييزي، سفير جمهورية إيطاليا لدى الجزائر، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه بالجزائر، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير الإيطالي عن جزيل شكره للسلطات الجزائرية على ما لقيه من ترحيب ودعم وتعاون خلال فترة تمثيله لبلاده بالجزائر، مبرزاً حرص إيطاليا على تعميق العلاقات التي تربطها بالجزائر، وتطوير أفق التعاون بين الجانبين، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

15 يناير، 2024

مقالات ذات صلة

قوجيل يحل بأنقرة للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية

3 يونيو، 2023

عرقاب يستقبل سفير النرويج لدى الجزائر وهذا مادار بينهما

29 أغسطس، 2022

الوزير الأول: الحكومة عازمة على رفع التحديات من أجل توفير عيشة كريمة للمواطن

13 سبتمبر، 2021

احباط محاولات هجرة سرية وانقاذ 50 شخصا من الغرق

14 يونيو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: