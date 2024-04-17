عطاف يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك، بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، وذلك عقب تقديمه آخر تقرير له لمجلس الأمن وإعلان تقديم استقالته من هذا المنصب.

و أثنى عطاف خلال اللقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، على الجهود والمساعي التي بادر بها عبد الله باتيلي، خلال فترة عهدته للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتمكين دولة ليبيا من طي صفحة الخلافات والأزمة بصفة نهائية.

كما اغتنم الطرفان هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الليبية.

شرف الدين عبد النور