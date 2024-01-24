عطاف يستعرض مع نظيره الفرنسي الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في إطار المهمة التي يقوم بها إلى نيويورك، بتكليف من رئيس الجمهورية، لقاءً مع نظيره الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، جدّد له الوزير أحمد عطاف خلاله، التعبير عن تهانيه على إثر تعيينه على رأس الدبلوماسية الفرنسية، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

كما اغتنم الطرفان الفرصة لاستعراض عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية، بما في ذلك الاستحقاقات الثنائية المتفق عليها وسبل تحضيرها على الوجه الأمثل، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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