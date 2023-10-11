عطاف يجري محادثات متفرّقة مع نظرائه الفلسطيني واللبناني والأردني

11 أكتوبر، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، محادثات ثنائية مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وبهذه المناسبة، يضيف البيان،جدَّد أحمد عطاف التعبير عن تضامن الجزائر الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما في ظل العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وما يرتكبه من جرائم ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

كما أجرى الوزير أحمد عطاف محادثات مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، وكذا مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، يختم البيان.

ش.ن

11 أكتوبر، 2023

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