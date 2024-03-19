عطاف يتلقّى مكالمة هاتفية من نظيره السلوفاكي

19 مارس، 2024

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، يوراي بلانار.

و استعرض الطرفان، بهذه المناسبة، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار مجلس الأمن الأممي بغرض إيقاف العدوان الإسرائيلي المُتواصل على الشعب الفلسطيني، وأعربا عن دعمهما المشترك لأولوية فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعلى الصعيد الثنائي، اتّفق الطرفان على عقد الدورة المقبلة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في القريب العاجل، وأكدّا على ضرورة تعزيز وتوطيد العلاقات البينية بما يتماشى مع الإمكانات التي يتوفر عليها البلدان، لاسيما في الميادين الاقتصادية والتجارية.

 

 

شرف الدين عبد النور

19 مارس، 2024

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