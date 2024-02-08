عطاف يتلقّى مكالمة هاتفية من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المكلفة بشؤون الساحل

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المكلفة بشؤون الساحل، Emanuela Claudia DEL RE، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و تبادل الطرفان حسب ذات المصدر، الرؤى حول التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي، وجهود الجزائر الرامية إلى ترقية الحلول السلمية لتسوية الأزمات والنزاعات، بهدف تعزيز السلم والاستقرار بالفضاء الساحلي الصحراوي.

شرف الدين عبد النور

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