عطاف يتلقّى اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي هذا فحواه

6 فبراير، 2024
تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، إتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا، ايفيتسا داتشيتش.
و تمحورت المحادثات حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بخصوص “الوضع في كوسوفو”، والتي ستنعقد بطلب من جمهورية صربيا.
كما تطرق الطرفان بهذه المناسبة، إلى مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل وكذا الجهود التي تبذلها الجزائر لفضّ النزاعات والأزمات في جوارها الإقليمي بالطرق السلمية عبر الاحتكام إلى فضائل الحوار والتفاوض، يضيف المصدر ذاته.

 

سهام قريمش

6 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

حساب تويتر لوزارة العدل يتعرّض للقرصنة

11 مارس، 2022

الرئيس تبون: آن الأوان للتكفل بكل المطالب الشرعية لعمال الصحة

9 يناير، 2022

وزير العدل: إصلاح السجون شغل حيزا هاما في إطار برنامج الدولة

23 ديسمبر، 2021

رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك

1 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: