عطاف يتلقّى اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي هذا فحواه

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، إتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا، ايفيتسا داتشيتش.

و تمحورت المحادثات حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بخصوص “الوضع في كوسوفو”، والتي ستنعقد بطلب من جمهورية صربيا.

كما تطرق الطرفان بهذه المناسبة، إلى مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل وكذا الجهود التي تبذلها الجزائر لفضّ النزاعات والأزمات في جوارها الإقليمي بالطرق السلمية عبر الاحتكام إلى فضائل الحوار والتفاوض، يضيف المصدر ذاته.