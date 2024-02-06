عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية

6 فبراير، 2024

تلقى اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن حسب بيان لوزارة الخارجية

ووفقا لنص البيان فقد تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن بتوجيه من رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التحفظية المفروضة على الاحتلال الاسرائيلي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار هذا يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وكذا إلى ضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو شروط.

وعلى نحو مماثل، يهدف ذات المشروع إلى تأكيد رفض مجلس الأمن لمحاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم.

وفي الختام، اتفق الوزيران على تعزيز التواصل بناءً على تطورات الأوضاع على الأرض وفي إطار مجلس الأمن، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

6 فبراير، 2024

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