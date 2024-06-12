عطاف يترأس أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العمانية

إنطلقت، اليوم، بفندق الأوراسي، بالعاصمة، أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العمانية، برئاسة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، و نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ،وهذا بمشاركة وفد كبير يضم خبراء و رجال أعمال.

و تهدف الندوة، إلى رفع التعاون الاقتصادي بين الجزائر و عمان، خاصة في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات والزراعة الصحراوية.

هذا و نوّه أحمد عطاف، في كلمته، بتناغم مواقف البلدين، في العديد من القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما أكد أن اللقاء، يأتي في ضل تنسيق تام بين قائدي البلدين، بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

و أضاف عطاف، في ذات السياق، “نقف اليوم بكل فخر واعتزاز على الحركية الهادفة التي تشهدها العلاقة بين البلدين في هذه الآونة”.

شرف الدين عبد النور