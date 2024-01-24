عطاف يتباحث مع نظيره النمساوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

24 يناير، 2024

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، محادثات ثنائية مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرج، وذلك في إطار المهمة التي يقوم بها إلى نيويورك، بتكليف من رئيس الجمهورية، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و شكّلت هذه المناسبة حسب ذات المصدر، فرصة لتدارس سبل وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا تكثيف المشاورات السياسية حول القضايا التي تندرج في صلب اهتمامات البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شرف الدين عبد النور

24 يناير، 2024

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تستهدف مواقع جنود الاحتلال في منطقة اكويرة ولد ابلال بقطاع المحبس

16 مارس، 2022

رئيس الجمهورية من ميدان الرمي والمناورات بالجلفة: “الجزائر لم يسبق في تاريخها أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء”

25 يونيو، 2023

رئيس الجمهورية يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء

4 ديسمبر، 2021
وزير الفلاحة في زيارة عمل و تفقد لولاية النعامة

هني:تدشين البنك الوطني للجينات في 5 جويلية

8 مايو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: