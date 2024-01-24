عطاف يتباحث مع نظيره النمساوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، محادثات ثنائية مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرج، وذلك في إطار المهمة التي يقوم بها إلى نيويورك، بتكليف من رئيس الجمهورية، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و شكّلت هذه المناسبة حسب ذات المصدر، فرصة لتدارس سبل وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا تكثيف المشاورات السياسية حول القضايا التي تندرج في صلب اهتمامات البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شرف الدين عبد النور

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