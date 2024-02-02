عطاف يتباحث مع نظيره التونسي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، محادثات ثنائية مع نظيره التونسي، نبيل عمار، وهذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجمهورية التونسية الشقيقة بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنّ هذه المحادثات تركّزت حول علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية-التونسية، حيث رحب الوزيران بالتطورات الايجابية التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربع الماضية تحت التوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد.

كما أشادا بالأهمية المتزايدة التي يحظى بها راهنا ملف تنمية وترقية المناطق الحدودية التي تشكل نقاط التلاقي والتلاحم الأولى والمباشرة بين الشعبين الشقيقين، يضيف البيان.

ومن جانب آخر، شكل اللقاء فرصة لبحث تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي في منطقة الساحل الصحراوي، التي أكد بشأنها الوزيران على توافق تحاليل ومواقف البلدين، مع التشديد على حرصهما على مواصلة وتعزيز التنسيق على مختلف الأصعدة خدمة لأهداف السلم والأمن في المنطقة، يضيف بيان الخارجية.

ش.ن

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