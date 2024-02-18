عطاف يتباحث مع نائب الرئيس السيراليوني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

18 فبراير، 2024

إستُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بأديس أبابا، على هامش مشاركته مُمثلا لرئيس الجمهورية، في أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي،  من قبل نائب رئيس جمهورية سيراليون، محمد جولدي جالو.

و سمح اللقاء حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، ببحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، في إطار متابعة نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، إلى الجزائر في بداية شهر يناير الماضي، وتنفيذ ما أفضت إليه المحادثات الهامة التي أجراها بهذه المناسبة مع نظيره، الرئيس عبد المجيد تبون.

كما تبادل الطرفان الرؤى حول أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال القمة الافريقية، واتفقا على مواصلة التنسيق البيني بمجلس الأمن الأممي وغيره من المحافل الدولية والإقليمية.

شرف الدين عبد النور 

18 فبراير، 2024

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