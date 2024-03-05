عطاف يتباحث مع الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية سبل تمكين منظمة التعاون الإسلامي من وقف العدوان الإسرائيلي

عطاف يتباحث مع الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية سبل تمكين منظمة التعاون الإسلامي من وقف العدوان الإسرائيلي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بجدّة (المملكة العربية السعودية)، قُبيل مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لقاءً ثنائيا، مع الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، الطاهر الباعور.

و تبادل الطرفان، بهذه المناسبة، وجهات النظر حول أشغال هذه الدورة الاستثنائية المُخصصة لمناقشة تطورات حرب الإبادة المُتواصلة على الشعب الفلسطيني، وبحث السُبل الكفيلة بتمكين منظمة التعاون الإسلامي من تكثيف مساعيها في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي.

وسمح اللّقاء كذلك، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، باستعراض علاقات التعاون والأخوة بين الجزائر وليبيا، ودراسة آفاق توطيدها في سياق الاستحقاقات الثنائية المُقبلة، لاسيما من خلال تجسيد المشاريع التي ترمي إلى تعزيز التواصل بين الشعبين والبلدين .

كما تبادل الطرفان الرؤى بخصوص الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الليبية وأكّدا على ضرورة تعزيز التنسيق البيني على مستوى المنظمات الإقليمية والقارية.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...