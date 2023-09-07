عطاف يترأس ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التركي

نشط وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وقال عطاف: ” ان العلاقات بين البلدين تشهد زخماً كبيراً على الصعيدين السياسي والاقتصادي ونسعى لتطويرها في جميع المجالات”.

واضاف ذات المتحدث بالقول :” أشرفنا على أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط، كما نسعى لرفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 10 مليارات”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا :”هناك توافق جزائري-تركي حول أبرز القضايا السياسية في العالم”.

ليديا كبيش

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