عطاف يترأس ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التركي

7 سبتمبر، 2023

نشط وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وقال عطاف: ” ان العلاقات بين البلدين تشهد زخماً كبيراً على الصعيدين السياسي والاقتصادي ونسعى لتطويرها في جميع المجالات”.

واضاف ذات المتحدث بالقول :” أشرفنا على أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط، كما نسعى لرفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 10 مليارات”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا :”هناك توافق جزائري-تركي حول أبرز القضايا السياسية في العالم”.

ليديا كبيش

7 سبتمبر، 2023

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