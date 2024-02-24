عطاف: مشروع الرقمنة الشامل ضربة قاضية للمارسات البالية

قال اليوم السبت وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أن :”مشروع الرقمنة الشامل سيساهم في توجيه الضربة القاضية للممارسات البالية التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام، والتي طالما ضاق المواطن ذرعاً من مخلفاتها وآثارها”.

وجاء ذلك، في كلمته خلال إشرافه رفقة وزير المالية لعزيز فايد على توقيع اتفاقية حول رقمنة عملية جرد أملاك الدولة بالخارج.

وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يُشدد على الدوام على ضرورة تحديث وتحسين أداء الإدارات العمومية، لا سيما من خلال تعميم مشروع الرقمنة على كافة مصالح الدولة.

وأكد عطاف أن المشروع الشامل للرقمنة سيحدث نقلةً نوعيةً هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييراً، ومتابعةً، وتحسيناً، كلما اقتضت ذلك ضروريات مواكبة التطورات.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “مشروع الرقمنة الشامل هذا سيُدخل المرفق العام في عالم العصرنة من بابها الواسع، ويُطور ويحسن من أدائها في خدمة المواطن”، واصفا رقمنة عملية جرد هاته الأملاك بـ “الخطوة الهامة والحاسمة” نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا لمواردنا المالية والمادية.

وتابع الوزير قائلا: “كما تُعتبر هذه العملية، بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية، بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق، ويقلل من أضرار بل مخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفقٍ عام بهذه الأهمية والحساسية”.

هذا وستُكرس هذه العملية “آلية تنسيق وثيق بين مصالح وزارتي الخارجية والمالية بهدفِ تعزيز التواصل السلس والتعاون الفعال بما يكفل تناغم وانسجام العمل الحكومي ويستجيب لمقتضيات خدمة الصالح العام”.

أما بخصوص أملاك الدولة بالخارج، كشف ذات المتحدث أنها تنطوي على ثلاث فئات رئيسية من الأملاك موضحا أن “الفئة الأولى تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، الفئة الثانية تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج.

في حين تتعلق الفئة الثالثة بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج، إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة ثورتنا التحريرية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...