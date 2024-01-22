عطاف بنيويورك للمشاركة في اجتماعٍ رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية اليوم، بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، بنيويورك، (الولايات المتحدة الأمريكية)، للمشاركة، يوم الغد 23 جانفي، في اجتماعٍ رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

ويندرج انعقاد هذا الاجتماع، الذي تشارك فيه الجزائر باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، حسب ذات المصدر، في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى تكثيف الضغط من أجل الوصول إلى إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وردع العدوان الإسرائيلي، ورفع القيود التي يفرضها هذا الأخير على جهود الإغاثة الانسانية.

وعلى هامش مشاركته في أشغال هذا الاجتماع، سيعقد الوزير لقاءات ثنائية مع نظرائه من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذا مع عدد من ممثلي الدول العربية.

شرف الدين عبد النور

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