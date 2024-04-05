عطاف بكيغالي للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى 30 لمجازر الإبادة الجماعية برواندا

5 أبريل، 2024

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية اليوم، بالعاصمة الرواندية كيغالي، للمشاركة بصفته ممثلاً شخصياً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لمجازر الإبادة الجماعية التي شهدتها جمهورية رواندا عام 1994.

و تندرج مشاركة الجزائر في إحياء هذه المحطة الأليمة من تاريخ جمهورية رواندا، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، في ظلّ ما يربطها بهذا البلد من علاقات تاريخية مبنية على الأخوة والتضامن والتعاون، وهي العلاقات التي يحرص قائدا البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس بول كاغامي، على تعزيزها ومدّها بجميع مقومات النمو والتطور بما يستجيب لتطلعات الطرفين.

و إلى جانب مشاركته في فعاليات هذا الحدث الاستذكاري الهام الذي يعني الكثير بالنسبة لجمهورية رواندا والقارة الإفريقية والمجموعة الدولية برمتها، من المنتظر أن يكون للوزير عطاف، لقاءات مع السلطات العليا في هذا البلد، وكذا مع عدد من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة.

شرف الدين عبد النور

5 أبريل، 2024

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