عطاف بسيول للمشاركة في الإجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا-كوريا

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعاصمة كوريا الجنوبية، سيول، للمشاركة في الإجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا-كوريا، المزمع عقدها يومي 4 و5 يونيو الداخل.

وسيعرف الاجتماع الوزاري، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، مشاركة وزراء الخارجية الأفارقة، رفقة نظيرهم من جمهورية كوريا، تمهيدا لانعقاد أول قمة بين الجانبين، وهي القمة التي ينتظر أن تعمل على تعزيز الشراكة القائمة بين الدول الافريقية وجمهورية كوريا، منذ سنة 2006.

و تعكس مشاركة الجزائر في هذا الاستحقاق، رغبتها في توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها ثنائيا مع جمهورية كوريا، وكذا تمسكها بالعمل الجماعي ضمن الأسرة الإفريقية، من أجل ترشيد الشراكات وتوجيهها نحو الإسهام في تحقيق الأهداف القارية, المتمثلة في السلم والأمن والتنمية.