عطاف: “إفريقيا تريد إصلاحا يرفع عنها الظلم في مجلس الأمن”

قال وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، في كلمته، خلال أشغال الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أن إفريقيا تريد إصلاحا يرفع عنها الظلم في مجلس الأمن، ويعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والصراعات وتراكمها.

و أضاف الوزير عطاف، بقوله أن عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة الحلول المنشودة، يجعل إفريقيا تريد إصلاحا لمجلس الأمن، منوّها بالزخم الإفريقي الأخير، الذي قال أحمد عطاف، أنه أثبت أحقية وشرعية إفريقيا بمطالبها لإصلاح مجلس الأمن.

كما أشار وزير الشؤون الخارجية، إلى أن التجارب السابقة، أثبتت أن قوة قارة إفريقيا تكمن في وحدة كلمتها، والتفاف أعضائها حول ما يؤمنون به من أهداف نبيلة.

شرف الدين عبد النور