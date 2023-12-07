عشرة أعضاء من مجلس الأمة يوجّهون أسئلة شفوية لأربعة وزراء

ترأّس صبيحة اليوم الخميس، أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، بتكليف من صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها المجلس، والتي خُصصت لطرح عشرة (10) أسئلة شفوية إلى أربعة (4) أعضاء في الحكومة، تخصّ قطاعات السكن والعمران والمدينة، الثقافة والفنون، الري، والصحة، وذلك بحضور وزراء القطاعات المعنية ممثلين في محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، ، طه دربال، وزير الري، وعبد الحق سايحي، وزير الصحة، وكذا ة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

ووجّه عضو مجلس الأمة مولود مبارك فلوتي، سؤالا شفويا إلى وزير السكن والعمران والمدينة؛ بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الوضعية التي يعاني منها تجار الحي الإيطالي (حومة الطليان) بولاية سكيكدة، بما يمكنهم من استئناف أنشطتهم التجارية المتوقفة منذ قُرابة 3 سنوات؛

كما وجّه العضو ميهوب دغة، إلى وزير السكن والعمران والمدينة؛ حول طبيعة الحلول المقترحة من أجل تدعيم الأحياء السكنية المدمجة لسنتي 2022 و2023 بولاية المسيلة، بالمرافق الضرورية، ولا سيما التربوية منها.

ووجّه محمد رباح، إلى ذات الوزير سؤالا شفويا بخصوص الضمانات الممكن تقديمها لمن دفعوا أقساطاً إلى مرقين عقاريين خواص منهم من يقبع حالياً في السجن من أجل الحصول على سكنات؟ وما مدى إمكانية تكليف المؤسسات العمومية باستكمال عملية البناء وإنصاف المستفيدين.

وتوجّه عضو مجلس الامة محمد روماني، إلى وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي بسؤول شفوي بخصوص سعي الجزائر من عدمه نحو تبني فكرة إنجاز فيلم سينمائي حول الشيخ عبد الكرمي المغيلي، بالتنسيق مع الدول الإفريقية التي ترك فيها الشيخ أثراً وبصمة.

كما خصّ العضو حمزة بوحفص، وزيرة الثقافة والفنون بسؤال بشأن الإجراءات المتخذة من طرف الوصاية بهدف تجهيز القسم الإقليمي للحظيرة الثقافية للأهقار بولاية إن صالح، والاعتناء به.

وتوجّه إلى ذات الوزيرة العضو غازي جابري، بسؤال حول أسباب تأخر إعادة فتح الملحقة التابعة لديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمدينة بشار.

أما العضو أحمد شيتو، فوجّه إلى وزير الري سؤالا حول: التدابير الواجب اتخاذها لوضع حد لأزمة التزود بالمياه الشروب بدائرة تين زاواتين بولاية إن قزّام، وما مصير مشروع تزويد بلدية تين زاواتين بالماء الشروب من منطقة تنزروفت.

والعضو عبد الباري بوزنادة، سأل وزير الري بشأن موعد الشروع في تجسيد انجاز مشروع محطات التصفية في ولايتي المغيّر وتقرت، المنتهية به الدراسة من سنوات.

كما خصّ عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة، وزير الصحة بسؤال حول موعد رفع التجميد عن مشروع إنجاز مركز للعلاج بالأشعة بولاية جيجل، لفائدة مرضى السرطان.

وأخيرا توجّه العضو عمر خماياس، إلى وزير الصحة بسؤال شفوي بخصوص موعد تجسيد مشروع مستشفى 120 سرير بولاية جانت، فضلاً عن استراتيجية القطاع بالولاية.

ش.ن

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